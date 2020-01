L’histoire d’Abel C. interdit d’avion pour Orly le 9 septembre par le préfet

Les conclusions du rapporteur public et la décision du tribunal

Mardi 31 décembre, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête d’Abel C., étranger en situation régulière, manœuvre salarié, contestant l’arrêté du préfet lui ayant interdit de prendre l’avion pour Orly le 9 septembre dernier au motif de réponses à des questions relatives à son voyage dans l’Hexagone, l’affublant d’un profil de mule selon l’acte du préfet. Et ce, sans vérifier que l’intéressé transportait effectivement (ou non) de la drogue. Guyaweb propose en exclusivité à ses lecteurs, outre des révélations sur cette affaire, l’intégralité des conclusions du rapporteur public à l’audience du 12 décembre dernier ainsi que la…