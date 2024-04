Exploit de Dilhan Will en Guadeloupe, il lâche tout le monde dans les Mamelles et triomphe à Vieux Habitants

On vous l’annonçait depuis 3 semaines, Dilhan Will (US Lamentinois) n’allait pas tardé à en décrocher une. C’est fait et de belle manière. Il triomphe en solitaire cet après-midi à Vieux Habitants après avoir porté son attaque dans les Mamelles. Il a perdu des années à rester en Guyane sur des parcours plats et de plus pas judicieusement choisis. En Guadeloupe, Dilhan Will trouve des parcours plus à sa convenance et marque les esprits. Il s’est imposé à l’issue d’une étape de montagne, le 5ème, la plus difficile, de ces 6 jours du Crédit Agricole. Il était dans un premier…