Un jugement inédit du tribunal administratif de Cayenne, annulant pour illégalité l’arrêté anti-mules du préfet de Guyane, mis en exergue dans la revue juridique des éditions Dalloz

Un arrêté singulier et illégal du préfet de Guyane a accouché, le 28 mai dernier, d’une décision inédite en matière de justice administrative (voir cet article) laquelle se retrouve mise en exergue et commentée en ce mois d’octobre dans l’AJDA (actualité juridique du droit administratif), la revue d’analyse et de veille juridiques des éditions Dalloz. Et ce, sous le titre sans équivoque : Illégalité d’un arrêté anti-mules en Guyane (Tribunal administratif de la Guyane, 28 mai 2019). Ou comment passer à la postérité… «Dans un tel cas, il s’agit de donner de la publicité à un jugement sur une situation…