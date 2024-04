Davy Rimane : « aujourd’hui les lignes bougent sur l’évolution statutaire »

À l’initiative d’une mission parlementaire d’information sur l’évolution institutionnelle des territoires ultramarins, Davy Rimane député de la 2ème circonscription de Guyane et président de la Commission Outre-mer de l’Assemblée nationale, revient à l’occasion d’un entretien avec Guyaweb sur les motivations de ce tour d’horizon. Hétéroclites, les demandes émanant des Outre-mer sont pour l’élu le symbole d’un cadre statutaire arrivé en bout de course. Quel est le but de cette mission d’information initiée par vos soins ? D’apporter de la consistance aux échanges sur l’évolution statutaire qui auront lieu au Parlement. Les parlementaires seront bientôt saisis de ces questions donc nous avons…

