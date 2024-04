Des opérateurs miniers dénoncent des faits de corruption entre orpailleurs illégaux et militaires, le procureur les reçoit….

C’était il y a environ un mois et demi. Des opérateurs légaux tentent de contacter le procureur. Pas de réponse de l’intéressé. Alors ces opérateurs tentent un coup de Jarnac, ils lui envoient un dernier mail qui dit en substance « c’est dommage nous avions des informations qui pourraient intéresser la presse ». Ni une ni deux, le procureur alors leur répond. Rendez-vous est pris. « Des faits de corruption, on en a régulièrement. C’est plutôt des jeunes militaires, en mission, venus de l’Hexagone, pour quelques mois. Au départ, ils ont l’air perdus (…) Au bout d’un mois, ils se…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !