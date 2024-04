Où en est le projet de Centre hospitalier régional universitaire ?

Jeudi dernier, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) et celui du Centre hospitalier de Cayenne (CHC), qui assure également l’intérim du Centre hospitalier de Kourou (CHK) et du Centre hospitalier de l’Ouest guyanais (CHOG), ont fait un point d’étape avec les médias sur le projet de Centre hospitalier régional universitaire (CHRU). Celui-ci entre dans sa dernière ligne droite qui se conclura en janvier 2025 par la signature d’une convention avec l’Université de Guyane pour acter la création du CHRU. D’ici là, les feuilles de route par filière doivent être finalisées et les systèmes d’information unifiés, entre autres….

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !