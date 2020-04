Chronologie d’un mois de confinement en Guyane

Le 17 mars 2020 à 12h, la Guyane comme le reste du territoire national entrait en confinement en raison de la crise sanitaire du Coronavirus. Le 13 avril, le chef de l’Etat Emmanuel Macron annonçait son prolongement jusqu’au 11 mai minimum. Voici une chronologie sélective d’un mois de confinement.

4 mars : les premiers cas, début de l’épidémie en Guyane



De retour d'un rassemblement religieux qui s'est tenu du 17 au 24 février à Mulhouse – un des principaux clusters de Covid-19 -, cinq personnes sont déclarées positives au Coronavirus le 4 mars à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est le début de l'épidémie en Guyane, placée en stade 1.

11 mars : Premier cas de contamination locale

Il s'agit d'un enfant qui n'a pas été dans une zone à risque, mais qui a été en contact rapproché avec l'une des 5 personnes revenues de Mulhouse. Son état clinique n'est pas préoccupant

15 mars : Lancement de notre liveblog dédié à la crise du Coronavirus

En direct et en accès libre, Guyaweb publie chaque jour des informations au fil de l'eau sur la crise du Coronavirus en Guyane mais aussi ailleurs.

15 mars : début des mesures exceptionnelles

Toutes les mesures annoncées la veille par le Premier ministre Edouard Philippe sont appliquées en Guyane. Les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays sont désormais fermés, de même que les crèches et les établissements scolaires et universitaires. Ne restent ouverts que les commerces alimentaires, les pharmacies, les stations service, les banques et les services publics essentiels…

16 mars : Annonce du confinement par Emmanuel Macron

Annoncé jusqu’au 15 avril par le chef de l’Etat, le confinement entre en vigueur le 17 mars à 12h. Désormais toute sortie doit être obligatoirement justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

17 mars : Stratégie de lutte contre le coronavirus : changement de cap, mesures à la serpe et incohérences…

Guyaweb se penche sur les mesures prises par les autorités censées mieux lutter contre le nouveau coronavirus Covid- 19…

19 mars : La quatorzaine obligatoire

Afin de freiner l'introduction du virus,"la quatorzaine" est rendue "obligatoire pour toute personne qui rentre dans un territoire d'Outre-mer". L'objectif est de "se surveiller avant l'apparition des premiers symptômes".

24 mars : Vol de 40000 masques au CSG

Guyaweb apprend que 40000 masques de protection stockés au Centre spatial guyanais (CSG) ont été volés. Selon le PDG du CNES : «Ces masques étaient mis à disposition de l'Agence régionale de santé de Guyane pour être utilisés en tant que de besoin dans les différents établissements sanitaires guyanais».

27 mars : reconduite du confinement jusqu’au 15 avril au moins par le Premier ministre Edouard Philippe

29 mars : l’ambassadeur de France au Suriname, testé positif, transféré en Guyane

Antoine Joly, l'ambassadeur de France au Suriname, testé positif au Covid-19 le mardi 24 mars au Suriname, est transféré le 29 mars en Guyane. Antoine Joly indique à Guyaweb qu''il n'est pas hospitalisé mais «en observation approfondie» au sein d'une unité militaire à Cayenne.

31 mars : Un cas de Covid-19 à l’Ehpad

Un personnel soignant de l'Ehpad de Cayenne a été diagnostiqué Covid-19. Le Centre hospitalier de Cayenne annonce avoir pratiqué un « dépistage agents/résidents, le confinement des résidents en chambre et une enquête épidémiologique pour identifier toutes les personnes contact."

2 avril : Une personne atteinte du Covid-19 admise en réanimation à l’hôpital de Cayenne et une biologiste de l’établissement testée positive.

Une personne positive au Covid-19 est admise au service réanimation de l'hôpital de Cayenne, apprend-on d'une source bien informée. Guyaweb recueille cette information vers 20h45 le mercredi 1er avril. Selon nos informations, par ailleurs, une personne de sexe féminin, laborantine ou biologiste au Centre hospitalier de Cayenne, a été testée positive au Covid-19 dans les derniers jours.

04 avril : La Guyane au stade 2 de l’épidémie

Un mois après le début de l’épidémie, la Guyane entre au stade 2 le 04 avril. Le virus circule alors sur le territoire et l’objectif est de limiter sa propagation. Des mesures sont renforcées telles que l’accueil médicalisé à l’aéroport, l’installation à l’hôtel des cas confirmés, l’interdiction de se rendre dans une commune isolée dans les quatorze jours suivant un retour en Guyane, ainsi que toutes les mesures visant à renforcer le confinement.

08 avril : des personnels soignants testés positifs au Coronavirus

Il s'agit d'une biologiste du laboratoire de biologie de l'hôpital et de son compagnon, médecin aux urgences, testés positifs la semaine précédente comme l'avait appris Guyaweb. S'ajoute à cela un infirmier du service des urgences, testé positif dans les derniers jours, confirme la direction de l'établissement hospitalier. Et, enfin, s'ajoute le cas de la neuropsychologue travaillant notamment pour l'Ehpad, premier personnel soignant de l'hôpital testé positif. Pour sa part, un personnel du pôle femme enfant (PFE) de l'hôpital de Cayenne toujours, qui se plaignait de symptômes, est «dans l'attente du résultat du test», indique la direction de l'hôpital qui précise que «en tout quatre personnels de l'hôpital ont donc été testés positifs à ce jour».

09 avril : « La fausse négativité » au Covid-19 complique la détection

S'il est annoncé que des tests du coronavirus seront « généralisés » dans les prochains jours, leur taux de fiabilité inquiète. Le parcours du « premier patient » hospitalisé finalement en réanimation au Centre hospitalier de Cayenne en est un exemple concret puisque le dépistage du virus aura nécessité plusieurs tests successifs.

09 avril : Un foyer épidémique dans un village amérindien de Matoury

La préfet de Guyane prend un arrêté de mise en quarantaine des habitants du village amérindien arawak de Cécilia sur le secteur du Larivot à Matoury. A la date de rédaction de cet acte administratif, dix habitants de ce village ont été confirmés positifs au Covid-19.

13 avril : prolongement du confinement jusqu’au 11 mai minimum

C'est l'une des principales annonces du chef de l'Etat durant son allocution très attendue du lundi 13 avril. Sous le feu des critiques sur la gestion hasardeuse de l'épidémie de Covid-19 encore loin d'être maîtrisée et notamment sur la pénurie de masques, de blouses, de gels hydroalcooliques et de tests, le président de la République Emmanuel Macron reconnaît "des failles, des insuffisances" dont il tirera "toutes les conséquences le moment venu." On relève aussi que dans le discours d'Emmanuel Macron aucune précision n'a été donnée sur le confinement et le déconfinement Outre-mer où le virus est arrivé – par exemple en Guyane – avec un décalage par rapport à la France hexagonale.

15 avril : La commission des mines annulée

Alors qu'elle était prévue mercredi 15 avril, la commission départementale des mines est annulée par les représentants de l'Etat, « faute de réunion du quorum ». Elle devait examiner la demande de prolongation et l'extension de surface d'une concession détenue par la Compagnie minière Espérance (CME) sur le site d'Espérance dans l'Ouest guyanais sur les communes d'Apatou et de Grand-Santi. Pour rappel, la préfecture justifiait la tenue de cette commission des mines malgré la crise sanitaire en expliquant que « la commission départementale des mines de Guyane (CDM) se réunit tous les mois. Un dossier dont l'instruction administrative est arrivée à son terme est inscrit à l'examen de la CDM suivante. »

17 avril : un mois de confinement

Cette crise sanitaire mondiale a mis le monde à l’arrêt. Depuis les premiers cas en Guyane le 04 mars, 96 cas ont été confirmés à ce jour dont « 42 cas importés (contamination hors Guyane) et 54 cas autochtones (contamination en Guyane) » explique l’ARS dans un point épidémiologie daté du 16 avril. Elle précise que “27 % des cas sont rattachés à une transmission autochtone, 15 clusters d’en moyenne 4,5 cas majoritairement familiaux et 2 clusters significatifs début avril, l’un dans la communauté (Village Cécilia avec 21 cas, ndlr) et l’autre concernant des soignants en milieu hospitalier, en cours d’investigations”. Dans le CovidInfo du 17 avril, aucun cas n’est déclaré positif.