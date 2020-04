La commission des mines annulée

La commission départementale des mines prévue ce mercredi 15 avril a été annulée hier soir par les représentants de l’Etat. La préfecture explique à Guyaweb que « la commission des mines a été annulée faute de réunion du quorum », qui aurait placé cette assemblée composée de représentants de l’Etat, des collectivités locales, du secteur minier et économique, des associations environnementales et des peuples autochtones et bushinengé dans l’impossibilité de se prononcer.

Elle devait examiner la demande de prolongation et l’extension de surface d’une concession détenue par la Compagnie minière Espérance (CME) sur le site d’Espérance dans l’Ouest guyanais sur les communes d’Apatou et de Saint-Laurent du Maroni. « La dimension industrielle du gisement d’or primaire d’Espérance » a poussé la CME à s’associer avec Newmont qui compte parmi les plus importantes compagnies minières au monde (voir Guyaweb du 8/04/2020).

Vendredi dernier, le 10 avril, la préfecture justifiait la tenue de cette commission des mines malgré la crise sanitaire en expliquant que « la commission départementale des mines de Guyane (CDM) se réunit tous les mois. Un dossier dont l’instruction administrative est arrivée à son terme est inscrit à l’examen de la CDM suivante. »

Hier le collectif Or de question qui a fédéré l’opposition au projet de mine d’or industrielle de la Montagne d’or demandait par communiqué « l’annulation de toute commission départementale des mines tant que la grave crise sanitaire actuelle ne sera pas résolue et tant qu’un grand débat public de « l’après-crise Covid » n’aura pu définir les priorités et choix de développement des peuples de Guyane ».