Emmanuel Macron n’a jamais évoqué le cas particulier des territoires d’outre-mer dans sa date affichée de déconfinement le 11 mai

Dans son discours du lundi 13 avril, Emmanuel Macron n’évoque pas, sur la question du déconfinement, le cas particulier des outre-mer. Eclairage. Hier lundi, dans l’intégralité du discours d’Emmanuel Macron, l’expression outre-mer figure à deux reprises. En premier lieu, dans ce passage où la République apparaît une et indivisible en matière d’épidémie selon le président de la République. «Dans le Grand-Est comme en Ile-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension et l’épidémie n’est pas encore maîtrisée. » Or, la Guyane, par exemple, n’est, pour l’heure, qu’au stade 2 de…