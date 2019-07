Echec de Vega : mise en place d’une commission d’enquête

Une annonce faite par Arianespace et l’ESA suite à l’échec de la mission du lanceur Vega hier mercredi 10 juillet.

« Il s’agit du premier échec après 14 succès d’affilée enregistrés par Vega depuis son introduction au Centre Spatial Guyanais en 2012 » indiquent Arianespace et l’ESA (Agence Spatiale Européenne).

Dans le cadre de cette mission VV15 reportée à deux reprises en raison de vents défavorables au-dessus du Centre Spatial Guyanais de Kourou, le lanceur italien polyvalent Vega devait placer en orbite le satellite d’observation de la Terre FalconEye1 pour le compte des Forces Armées des Emirats Arabes Unis (Guyaweb du 03/07/2019).

« Le décollage du lanceur a eu lieu comme prévu le 10 juillet 2019 à 22h53 (…). Environ deux minutes après le décollage du lanceur Vega, peu après l’allumage du deuxième étage (…), une anomalie est apparue sur le lanceur, entraînant la fin prématurée de la mission » (Guyaweb du 10/07/2019).

L’Agence Spatiale Européenne et Arianespace ont donc « décidé de mandater une Commission d’enquête indépendante » qui est « coprésidée par l’Inspecteur général de l’ESA et le Directeur Technique et Qualité d’Arianespace » et qui a pour objet « d’analyser les raisons de cet échec et de définir les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour un retour en vol de Vega dans toutes les conditions de sécurité requises ».

Arianespace et l’ESA précisent par ailleurs que « les opérations de préparation de la prochaine mission Ariane 5 se poursuivent au Centre Spatial Guyanais ».