Gemima Joseph se rapproche de son record guyanais en finissant en 11s 15 au pied du podium sur 100 m au meeting de la Jamaïque à Kingston

Gemima Joseph avait des adversaires de gros calibre hier soir au meeting international sur invitation de Kingston en Jamaîque. Compte rendu Marie-José Ta Lou-Smith, de la Côte d’Ivoire, plus de 35 ans (elle est née le 18 novembre 1988) qui perce tardivement (elle a réalisé 10 fois entre le 30 juillet 2021 et le 21 aôut 2023 entre 10 s 72 et 10 s 79) a remporté l’épreuve, pour sa rentrée, dans un temps de 10 s 91 (vent d’1m/s), réalisant la 2 ou 3ème performance mondiale de l’année. Deuxième en 11s 09, une Jamaicaine de plus, Krystal Sloley, 22…