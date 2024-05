La Cogumer reprise par Abchée et fils

Placée en redressement en septembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne, puis en liquidation judiciaire en mars dernier suite à des difficultés financières, la Cogumer, l’un des principaux transformateurs des produits de la mer en Guyane, a été reprise ce mardi 30 avril par la société Abchée et fils, au détriment de l’autre offre de reprise portée par la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) et le Comité régional des pêches via une société d’économie mixte, le tribunal de commerce ayant jugé irrecevable le montage juridique proposé par la CTG. Les 30 emplois de l’entreprise créée en 2002…

