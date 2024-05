De Marie-Galante, troisième victoire de la saison, Dilhan Will vous salue bien…

Le Guyanais, Dilhan Will, transfuge, parti de Guyane pour des parcours en Guadeloupe plus conformes à ses capacités s’y est imposé dimanche au sprint en réglant un groupe de 6 coureurs sur l’île de Marie Galante. Dilhan Will (Union sportive lamentinoise) a remporté sa deuxième victoire en Guadeloupe ce dimanche en réglant du beau monde dans l’échappé de 6 coureurs dont il faisait partie : Julien Chane Foc, le coureur de la Team Madras Cycling de Max Macambou qui termine 2ème puis son propre coéquipier Benjamin Le Ny (USL), dernier vainqueur du Tour de la Guadeloupe, troisième et Meving Gène,…