Un Tour de Guadeloupe montagneux, un avantage pour Dilhan Will

Le Tour international cycliste de Guadeloupe 2024 a été présenté mardi soir au «Cinestar» des Abymes. Cela dépendra du niveau de l’adversité, mais avec sa doublette de grimpeurs, Le Ny et Will de l’USL, s’ils s’entendent, peuvent espérer l’emporter. Au pire, selon la qualité des coureurs invités, réaliser une bonne place. Les adversaires nous les découvrirons lors de ce Tour mais l’équipe Vendée U et les Bretons de Dinan reviennent ainsi qu’une équipe belge qui aura parmi ses coureurs le fils de Johan Musseuw (excellent coureur, vainqueur 3 fois de Paris Roubaix et 3 fois du Tour des Flandres entre…