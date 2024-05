Seconde derrière les Etats-Unis, bien coordonnée et emmenée par Gémina Joseph, l’Equipe de France remporte la médaille d’argent au relais 4×100 mètres aux championnats du monde dont la finale a été disputée tard hier soir au Bahamas. Compte rendu. On ne regrettera pas d’avoir veillé jusqu’à 23 h (locales) et 4 h à Paris car la sélection du 4×100 féminin avec Gémina Joseph en 2ème relayeuse a terminé à la seconde place de la finale des championnats du monde à Nassau aux Bahamas, en réussissant sa meilleure performance chronométrique de la saison. C’est donc tout bonnement une médaille d’argent qu’ont…

