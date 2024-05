1500 pains pour 1820 kilos de cocaïne découverts à Degrad des Cannes, silence sur le scanner au port et rapport de mission sénatoriale sur la drogue mardi

Mardi on devrait enfin en apprendre plus sur ce trafic de cocaïne qui est un véritable fléau en Guyane. « Nous remettons le rapport mardi. Cela sera suivi d’une conférence de presse. Pour l’instant , je ne peux rien dévoiler sur les préconisations proposées par la commission d’enquête. Cela sera possible après.» nous a indiqué ce vendredi Marie Laure Phinéra-Horth, sénatrice guyanaise. Le 30 septembre 2022, en visite en Guyane, tout comme Eric Dupont Moretti (justice) et Gérald Darmanin (intérieur), Gabriel Attal, ministre des Comptes publics chargé des douanes, avait annoncé « un renforcement des effectifs douaniers sur l’aéroport de…