Vigilance orange en cours et inondations

Depuis tôt ce mardi matin le littoral de Roura à Kourou est placé sous « vigilance orange » pour « fortes pluies et orages » a informé Météo France. Selon le dernier bulletin météo ce mardi à 10h, « dans les heures à venir, de fortes pluies persistent sur la frange littorale et le proche intérieur, tout en se décalant progressivement vers l’ouest ». Le phénomène devrait s’attarder sur Cayenne et Kourou dans les heures prochaines. Des micro-coupures du réseau téléphonique et d’internet se font ressentir localement dans la grande couronne cayennaise. Tôt ce mardi matin, des routes étaient coupées comme sur la commune de Montsinéry-Tonnégrande….