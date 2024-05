Open bar à Degrad-des-Cannes : pas de scanner pour conteneurs avant 2025 a dit le préfet Poussier

Les trafiquants ne vont pas attendre, au plus tôt 2025, que le scanner à conteneurs soit enfin installé à Degrad des Cannes Ils utilisent déjà ce petit port tranquille pour écouler de la cocaïne. Ambiance Il faut toujours être patient. La réponse ferme et officielle est venue d’Antoine Poussier (1) le préfet de Guyane qui, mardi 14 mai à 18h passées en France était interrogé par le Sénat sur l’action de l’Etat en Guyane. Il précisait ainsi que « sachant que les flux sont quand même plus limités en Guyane qu’à Rotterdam, ça donne des possibilités de pré-scanners, l’analyse des…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !