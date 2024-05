Nouvelle-Calédonie : l’Assemblée nationale adopte le texte contesté de réforme constitutionnelle

Un mois après le vote favorable du Sénat, l’Assemblée nationale a adopté par 351 voix contre 153 le projet contesté de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Sur place, ce projet de loi enflamme l’archipel du Pacifique Sud qui a connu une montée des violences dans la nuit de lundi à mardi puis dans celle de mardi à mercredi après une première nuit agitée, dimanche. Un couvre-feu est décrété pour Nouméa et son agglomération alors que « 82 interpellations » et « 54 blessés » ont été recensés par le ministère de l’Intérieur au cours des émeutes de ces derniers…

