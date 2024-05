Trois morts en Nouvelle-Calédonie, l’état d’urgence décrété par l’Elysée

Alors que l’archipel est sous tension depuis plusieurs jours dans le contexte de l’adoption d’une réforme constitutionnelle portant sur l’élargissement du corps électoral du Caillou, le bilan humain s’est alourdi dans la nuit de mardi à mercredi, malgré un couvre-feu instauré sur place. Trois morts sont à déplorer ainsi que des centaines de blessés, dont un gendarme mobile entre la vie et la mort après une blessure par balle. L’Elysée a décrété l’état d’urgence ce mercredi 15 mai à l’issue d’un Conseil de défense extraordinaire.

Le vote des député(es), mardi peu après minuit, en faveur de l’élargissement du corps électoral de Nouvelle-Calédonie a attisé un peu plus les tensions dans l’archipel du Pacifique Sud, en proie à des émeutes depuis dimanche dans un contexte politique tendu entre indépendantistes et loyalistes, les partisans d’un maintien de la collectivité dans la République.

Après deux jours de violences urbaines lundi et mardi ayant conduit à 82 interpellations et généré 54 blessés parmi les forces de l’ordre, le bilan humain s’est alourdi dans la nuit de mardi à mercredi, malgré un couvre-feu décrété sur place par le haut-commissaire de la République, représentant de l’Etat en Nouvelle-Calédonie.

Ce mercredi, l’Elysée annonce un bilan humain de trois morts et des centaines de blessés. Un gendarme mobile a également été grièvement blessé par balle. Son pronostic vital est engagé.

De nombreux incendies, pillages et échanges de tirs ont repris mardi dès la nuit tombée. Le représentant de l’État a évoqué ce mercredi une « situation insurrectionnelle » et fait état de plusieurs « échanges de tirs de chevrotine entre les émeutiers et les groupes de défense civile à Nouméa et Païta ». 65 000 armes seraient en circulation sur l’archipel qui compte 270 000 habitants, d’après le député calédonien Philippe Dunoyer (Renaissance).

Suite à un Conseil de défense ce mercredi matin, l’Elysée a décrété l’état d’urgence sur l’archipel calédonien où 1800 policiers et gendarmes sont sur place d’après France Info qui indique que 500 renforts supplémentaires sont en cours d’acheminement.

« Toutes les violences sont intolérables et feront l’objet d’une réponse implacable pour assurer le retour de l’ordre républicain » a déclaré Emmanuel Macron à l’issue du Conseil de défense.

Les principaux partis indépendantistes et non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie ont également lancé un appel commun « au calme et à la raison« .

Depuis plusieurs semaines, la Nouvelle-Calédonie et sous tension dans le contexte de l’examen d’un projet de loi du gouvernement visant à élargir le corps électoral du Caillou, gelé depuis l’Accord de Nouméa en 1998 pour permettre une meilleure représentation des Kanaks, peuple autochtone de l’archipel.

Le gel du corps électoral est jugé dépassé par le gouvernement alors que la Nouvelle-Calédonie doit définir un nouveau cadre institutionnel, l’Accord de Nouméa, prévu pour 20 ans, étant arrivé à échéance. Sa réforme est décriée par les indépendantistes craignant une « minorisation » du peuple kanak, qui représente 41% des habitants de l’archipel selon le dernier recensement de l’Insee en 2019.

Cette réforme constitutionnelle, permettant aux résidents installés depuis au moins dix ans de voter aux élections provinciales, a été adoptée hier par l’Assemblée nationale. Le texte a recueilli 351 voix pour et 153 contre. La gauche s’est opposée à son adoption. Ce vote fait suite à l’adoption du même texte en avril par le Sénat.

Pour être entérinée et inscrite dans la Constitution, cette réforme doit encore obtenir les trois cinquièmes des voix des parlementaires réunis en Congrès. L’Elysée a fait savoir dimanche que ce Congrès ne se déroulerait pas dans la foulée du vote des députés, laissant ainsi une opportunité au dialogue et à une solution concertée sur l’avenir de l’archipel entre le gouvernement, les indépendantistes et les loyalistes.

« Nous avons besoin d’un accord politique global avec les indépendantistes et les non-indépendantistes. Le Congrès ne sera pas convoqué immédiatement. Dans l’intervalle, j’invite les responsables politiques calédoniens à saisir la main tendue. Le plus important est l’apaisement et le dialogue afin de trouver une solution politique et globale, tout en respectant le droit à l’autodétermination » a déclaré hier le Premier ministre Gabriel Attal. Des propos insuffisants pour ramener le calme sur le Caillou.