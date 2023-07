Remaniement : Exit Jean-François Carenco, Philippe Vigier nouveau ministre délégué aux Outre-mer

Alors que le communiqué officiel de l’Elysée sur le remaniement n’était pas encore publié, des noms ont filtré tout au long de la matinée. Dans le gouvernement Borne, des changements ministériels ont été actés, notamment un qui nous concerne au premier chef : le portefeuille des Outre-mer. Exit donc Jean-François Carenco et ses déclarations hallucinantes, par ailleurs taxé de « vraiment nul » par le président du Sénat. C’est Philippe Vigier, député modem d’Eure-et-Loire qui est nommé ministre délégué chargé des Outre-mer.

Pas d’annonces sur le perron de l’Elysée par Alexis Kohler le secrétaire général empêtré dans des affaires, mais un simple communiqué officiel de la présidence pour annoncer la composition du nouveau gouvernement Borne. Dans ce remaniement, il y a le changement du portefeuille pour les Outre-mer. Philippe Vigier devient ministre délégué aux Outre-mer. Député Modem et ancien membre de la délégation aux Outre-mer à l’Assemblée nationale sous l’ancienne présidence du député guadeloupéen Olivier Serva (Ex LREM), Philippe Vigier devra mettre en oeuvre les 72 mesures du CIOM présentées mardi 18 juillet après moult reports par le gouvernement. En revanche, c’est un ministère de tutelle sous l’Intérieur qui est maintenu alors que le député et l’actuel président de la délégation Outre-mer à l’Assemblée Nationale Davy Rimane appelait de ses voeux via les réseaux sociaux « un ministère de plein exercice avec des moyens décuplés ».

A noter que sous le 1er quinquennat d’Emmanuel Macron (2017-2022), les Outre-mer étaient dotés d’un ministère de plein exercice, d’abord avec Annick Girardin puis Sébastien Lecornu. En revanche depuis le début du second quinquennat Macron, les Outre-mer sont passés sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, comme au temps de la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y a eu l’éphémère Yaël Braun Pivet devenue présidente de l’Assemblée Nationale, l’ancien préfet Jean-François Carenco remercié après à peine plus d’un un an, et aujourd’hui la nomination du député Modem Philippe Vigier ministre délégué chargé des Outre-mer.

Le reste du remaniement

Aurélien Rousseau, ex-directeur de cabinet d’Elisabeth Borne, devient ministre de la Santé en remplacement du médecin François Braun.

Gabriel Attal, ancien porte-parole du gouvernement, puis ministre délégué aux Comptes publics, continue sans ascension depuis 2017. A 34 ans, il obtient un gros portefeuille sensible : celui de l’Education, en remplacement de Pap Ndiaye.

Thomas Cazenave, député Renaissance (ex LREM) de Gironde, remplace Gabriel Attal aux Comptes publics.

La députée Renaissance, Sabrina Agresti-Roubache est nommée ministre de la Ville à la place d’Olivier Klein.

Autre promue, la député Renaissance Fadila Khattabi jusqu’ alors présidente de la commission des affaires sociales, est nommée ministre déléguée en remplacement de Geneviève Darrieussecq. Fadila Khattabi vient d’être épinglée par Mediapart

Marlène Schiappa également épinglée par Mediapart dans l’affaire de la gestion du « Fonds Marianne » a été éjectée.

Aurore Bergé, Présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale devient ministre des Solidarités et des Familles et remplace Jean-Christophe Combe

Patrice Vergriete, maire divers gauche de Dunkerque, est nommé ministre délégué chargé du Logement.

Prisca Thévenot, députée et porte-parole du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, devient secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel.

Quant aux grands ministères – Justice, Intérieur – , on reprend les mêmes pour conserver la même politique après les « 100 jours d’apaisement » annoncés par le chef de l’État Emmanuel Macron, qui se sont soldés par des violences urbaines sur tout le territoire national.

Par ailleurs, l’Elysée a confirmé qu’un Conseil des ministres, autour de la nouvelle équipe gouvernementale, se tiendra ce vendredi 21 juillet à 10h à Paris.

Enfin, avant sa tournée dans le Pacifique à partir du lundi 24 juillet, avec un déplacement sensible en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron doit s’exprimer d’ici à la fin de la semaine.

Photo de Une : capture d’écran https://www.outre-mer.gouv.fr/