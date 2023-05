CEOG/Prospérité : Jean-François Carenco « n’admet pas que les règles de la République ne soient pas respectées par des gens qui n’ont aucun droit à s’exprimer »

A l’occasion de la visite de Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, à Saint-Laurent du Maroni, une réunion s’est tenue ce mardi 16 mai à 9h à la sous-préfecture pour aborder le sujet du projet de la Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais (CEOG). En début de matinée, le ministre s’était laissé à des déclarations virulentes envers le chef du village de Prospérité, Roland Sjabere, lors d’une interview sur Radio Peyi.

Difficile de savoir l’objet précis de cette réunion si ce n’est, a priori, une énième rencontre de crise au sujet de la CEOG, ce projet de centrale électrique voisine du village de Prospérité qui fait l’objet de fortes contestations depuis plusieurs années. A noter, toutefois, les présences du sénateur du groupe présidentiel RDPI (ex LREM) et ancien maire de Mana, Georges Patient, des deux députés GDR-NUPES de Guyane, du préfet et du premier adjoint de la maire de Saint-Laurent, en plus du Yopoto Sjabere, de Christophe Yanuwana Pierre, « représentant des associations amérindiennes » au Grand Conseil Coutumier, et de Mélissa Sjabere, habitante de Prospérité et militante active pour le déplacement du projet.

La rencontre, fermée à la presse, a très mal commencé suite aux propos tenus le matin même par le ministre délégué chargé des Outre-mer sur les ondes de Radio Peyi. Questionné sur son déplacement à Saint-Laurent et après que le journaliste eut évoqué l’impression d’un « point de non retour de chaque partie » dans ce dossier, le ministre s’est alors lancé dans une surprenante diatribe à l’encontre du Yopoto de Prospérité. « Je n’admets pas que les règles de la République ne soient pas respectées par des gens qui n’ont aucun droit à s’exprimer » a-t-il asséné, et d’ajouter : « Ce que je veux dire à ce monsieur, c’est que la République l’a accueilli. Je rappelle que c’est un réfugié, il était martyrisé chez lui. La République l’accueille donc la République doit être bonne mère comme je dis, faire le maximum mais les minoritaires n’ont pas toujours raison » (voir Radio Peyi à partir de 10 minutes 15).

Le ministre faisait vraisemblablement référence à la création du village de Prospérité au milieu des années 80 par l’arrivée de réfugiés Kali’na du Suriname sur le territoire français alors que le pays voisin était en pleine guerre civile.

Cette déclaration médiatique, d’autant plus étonnante que quelques minutes auparavant le ministre brossait le portrait d’une France « terre d’accueil », a « blessé » le Yopoto Roland Sjabere, quand Davy Rimane et Jean-Victor Castor ont jugé ces propos « inacceptables ». Selon nos informations, le ministre, que nous n’avons pas pu voir à sa sortie de la sous-préfecture, aurait regretté « des mots qui dépassaient sa pensée ».

Au-delà de cet incident, plusieurs propositions ont été faites par le ministre. Parmi elles, Jean-François Carenco s’engage à étudier le déplacement de la centrale si cela est « techniquement » possible, un argument que les industriels et la préfecture s’époumonent pourtant à contrer depuis des années. Et si l’installation du projet se fait bien à l’endroit désigné, des contreparties foncières pourraient être envisagées pour le village.

Les parties se sont données jusqu’à début juin pour trouver un accord. En attendant, les travaux sont à l’arrêt jusqu’au mois de septembre et le Yopoto s’est engagé à ce que les militants n’entrent pas sur le terrain de CEOG pendant ce temps. Du côté des militants qui semblaient attendre davantage de cette réunion, la colère suite aux propos du ministre ne s’est pas calmée.