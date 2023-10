Hommage ce lundi au professeur tué à Arras : pas de cours avant 10h

En réaction à l’assassinat vendredi d’un professeur de français de 57 ans à Arras (Pas-de-Calais), poignardé par un ancien élève radicalisé, le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal instaure un temps d’échanges et de recueillement ce lundi matin dans tous les collèges et lycées.

« Pour les élèves qui dépendent absolument des services de transport scolaire et dont les familles ne pourraient s’organiser autrement pour les conduire par leurs propres moyens dans leur établissement à 10h, le service sera assuré à l’heure habituelle. Un accueil temporaire et minimal sera organisé pour leur permettre de patienter avant la reprise« , ajoute le ministre, « conscient des complexités pratiques de cette décision pour de nombreuses familles« .

Afin de permettre aux professeurs des écoles d’avoir eux aussi un temps d’échange durant la pause de la mi-journée, l’hommage à l’enseignant tué se déroulera l’après-midi. « À 14h, une minute de silence sera respectée dans chaque classe en mémoire des victimes des attentats commis contre notre École« , annonce Gabriel Attal. « Cette minute s’inscrira dans un temps de recueillement et de réflexion avec les élèves, organisé à l’appréciation des équipes pédagogiques.«

En primaire, ce temps d’hommage et de recueillement pourra prendre d’autres formes, pour tenir compte de l’âge des élèves. « Nous ne pouvons nous voiler la face et nous devons être lucides sur les maux qui traversent notre société et notre École. Aussi, je demande que toute contestation de ce temps d’hommage soit systématiquement signalée, afin qu’elle puisse être sanctionnée le plus sévèrement possible« , demande en parallèle le récent ministre de l’Education nationale, nommé en juillet en remplacement de Pap Ndiaye.