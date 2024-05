Dilhan Will joue l’équipier de luxe et lance son coéquipier Yannis Agricole aux championnats de Guadeloupe

Un groupe de 9 hommes s’est présenté à l’arrivée des championnats de Guadeloupe avec Dilhan Will qui s’est mué cette fois en équipier Il a pris la tête du groupe échappé durant les dix derniers kilomètres pour protéger son coéquipier Yannis Agricole, meilleur sprinter que lui, qui s’est imposé. Sur la ligne, travail accompli, Dilhan Will a levé les bras. L’image était belle aux championnats de Guadeloupe 2024, Dilhan Will, 24 ans, passant la ligne satisfait du travail accompli, lui qui venait d’offrir le succès à son plus jeune et véloce équipier Yannis Agricole. 22 ans que son club l’Union…