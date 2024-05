Saint-Laurent du Maroni : les enjeux de la future ville la plus peuplée de Guyane

En 2030, Saint-Laurent du Maroni, qui n’était encore qu’un bourg de quelques milliers d’habitants dans les années 1970, devrait devenir la ville la plus peuplée de Guyane avec près de 130 000 habitants. L’occasion pour Guyaweb de se pencher dans les semaines à venir sur la transformation de la ville. Capitale de l’Ouest, ville frontalière avec le Suriname, plus grande ville marrone du plateau des Guyanes, Saint-Laurent du Maroni est une ville singulière à plusieurs titres. Elle concentre aussi un certain nombre d’enjeux économiques et sociaux à prendre en compte pour son développement. Il y a 7000 ans, Saint-Laurent du…