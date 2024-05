Epidémie de paludisme sur le littoral, du jamais-vu depuis 15 ans

Avec 340 cas en 2023 et 264 sur les quatre premiers mois de 2024, la Guyane n’avait pas connu d’épidémie de paludisme aussi intense depuis plusieurs années. Avec comme particularité la présence de plusieurs foyers sur le littoral, une première depuis une quinzaine d’années alors que généralement la maladie infectieuse transmise par les moustiques anophèles se cantonne à la forêt profonde et touche en majorité des orpailleurs illégaux. Fin 2023, près de 70 militaires de l’opération Harpie ont ainsi été contaminés a relayé début mai Santé Publique France qui explique que ces derniers n’ont pas respecté les recommandations de base…

