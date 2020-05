Le coronavirus continue sa percée en Guyane : 89 cas à Saint-Georges, une vingtaine sur Kourou/Macouria depuis une semaine, 4 à Camopi…

La poussée des cas d’infection au Covid-19 se confirme en Guyane française. En 11 jours, on y est passé de 144 cas confirmés à 249. Pour le virologue et directeur de l’institut Pasteur de Cayenne Mirdad Kazanji, cette augmentation des cas en Guyane : «s’explique par une épidémie très dynamique au Brésil». Détails et chiffres. Les autorités ont annoncé 12 nouveaux cas d’infections au Covid-19 ce jeudi soir en Guyane : 5 à Kourou, 4 à Saint-Georges, 2 à Macouria et 1 de plus à Camopi. Ce qui porte à 249, le nombre de cas confirmés depuis le début de…