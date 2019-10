« La drépanocytose dans le plateau des Guyanes, quelle coopération pour une meilleure prise en charge ? »

Tel est le thème du colloque organisé du 23 au 25 octobre au siège de la Collectivité Territoriale de Guyane à Cayenne.

Alors que « 10% de la population guyanaise est porteuse des traits de la drépanocytose » dans un contexte de « forte mobilité des personnes malades à travers le territoire du plateau des Guyanes », le colloque vise à « engager une réflexion commune en faveur d’une coopération renforcée (…) s’agissant de l’appréhension et de la prise en charge » d’une maladie « particulièrement fréquente dans les populations d’origine antillaise, africaine et méditerranéenne ».

Une douzaine de médecins et spécialistes venus d’Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique, Etats-Unis, Venezuela et Suriname participera à ce colloque organisé par la Collectivité Territoriale de Guyane et l’association Drepa Guyane en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, la Communauté d’Agglomération du Centre-Littoral et la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles.

Les thématiques suivantes seront abordées durant le colloque :

mercredi 23 octobre 2019 : situation de la drépanocytose dans le plateau des Guyanes ; conseil génétique, prise en charge psychologique, para et médicale ; communication, éducation thérapeutique du patient, rôle des associations ; préparation de la convention du réseau de soin dans le plateau des Guyanes.

jeudi 24 octobre 2019 : prise en charge des urgences, complications graves ; douleur : traitement alternatif ; transfusion ; EPU : complications, urgences.

vendredi 25 octobre 2019 : finalisation et signature de la Convention de coopération du réseau de soins et de recherche dans la région du plateau des Guyanes.