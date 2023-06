En Guyane, l’institut pour enfants handicapés ferme, 3 ans après nos révélations

Il aura fallu attendre le dernier jour de fonction de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS), mutée en métropole, pour que la décision soit enfin prise. Lundi 12 juin, l’institut médico-éducatif départemental (Imed) de Cayenne (Guyane), qui accueille une centaine d’enfants atteints de déficience intellectuelle, a été placé en « cessation définitive d’activité » et sous « administration provisoire » par l’autorité de contrôle, parce que « la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral » des mineur·es étaient « menacés ou compromis ». Cet article de Marion Briswalter est paru mardi 13 juin sur le site de notre partenaire Mediapart, journal d’information et d’investigation numérique, indépendant et participatif. En juin 2020,…