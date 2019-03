La Commission Développement durable de l’Assemblée nationale est en Guyane

A l’initiative du député Gabriel Serville, une délégation de la Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire effectue une visite en Guyane du 24 au 28 mars.

« Ce déplacement intervient dans le cadre de la demande d’inscription à l’ordre du jour des travaux de la Commission par le député de la 1ère circonscription d’un débat sur le projet de la Montagne d’Or » indique le cabinet de Gabriel Serville.

« Cette initiative intervient après la tenue, en séance plénière de l’Assemblée nationale et à la demande là aussi de Gabriel Serville, d’un débat sur la Montagne d’Or qui avait vu les groupes France insoumise, Gauche Démocrate et Républicaine, Liberté et Territoires, Mouvement démocrate, Socialistes et apparentés et UDI, agir et indépendants se prononcer contre le projet de mine industrielle porté par le consortium formé par Colombus Gold et Nordgold » (lire Guyaweb du 07/02/2019).

La délégation de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale en visite en Guyane est composée de Barbara Pompili, présidente de la Commission et ancienne secrétaire d’Etat à la biodiversité, et de quatre autres députés.

Cette délégation « auditionnera l’ensemble des parties prenantes au projet » de la Montagne d’Or, ce lundi 25 à Cayenne et mardi 26 à Saint-Laurent-du-Maroni : élus locaux, président de la Compagnie Montagne d’Or, présidente de la Fédération des Opérateurs Miniers, président du Grand Conseil Coutumier, organisations de défense de l’environnement, collectif Or de Question opposé à ce projet minier controversé…