Après la campagne, l’heure de l’élection… et des négociations

Eclairage sur le déroulement du premier et du second tour de scrutin des Municipales 2020 qui auront lieu respectivement les dimanches 15 et 22 mars. Dimanche soir, lorsque les résultats du premier tour des élections municipales seront connus, certains sabreront le champagne, tandis que d’autres rumineront une défaite qui ne sera peut-être que bataille perdue. Une autre catégorie se mettra à discuter afin de monter la meilleure liste possible pour atteindre le Graal. Le mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants. Quatre communes guyanaises rentrent dans ce cadre : Régina, Ouanary, Saint-Élie et Saül. Dans ces municipalités, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours….