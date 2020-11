A Rémire-Montjoly, la nouvelle ère Claude Plenet

Après deux défaites consécutives aux élections municipales de Rémire-Montjoly en 2008 et 2014, la troisième candidature est celle de la consécration pour Claude Plénet. Soutenu par Rodolphe Alexandre, le président de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), Claude Plenet conseiller territorial de la majorité lancé à « l’assaut » de la mairie s’est imposé dès le premier tour avec 56,74 % devant l’alliance Jean Ganty-Nahel Lama (30,26%) et la liste d’Aline Charles (12,99%) Installé officiellement le 24 octobre, Claude Plenet s’est vu remettre son écharpe tricolore par sa famille et non comme le veut la tradition républicaine par le maire sortant. En effet…