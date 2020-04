Une note interministérielle pointe un relâchement du confinement en Guyane où sept individus viennent d’être renvoyés devant le tribunal pour ce délit qui fait débat : plus de trois verbalisations en 30 jours

Une note de la cellule interministérielle de crise anti-Covid 19 relative à l’Outre-mer publiée en fin de semaine dernière et dont l’auteur de ces lignes a pu prendre connaissance souligne un relâchement en matière de respect des mesures de confinement, en particulier en Guyane. Par ailleurs, la semaine dernière, week-end compris, sept personnes verbalisées plus de trois fois en 30 jours pour déplacement non convenablement justifié ou injustifié ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Le parquet n’a pas détaillé, pour l’heure, les infractions reprochées aux individus. Leur avocate propose de répondre à nos questions sur le sujet en fin…