Pointe Buzaré, le juge des référés fait droit à une requête du préfet et enjoint à 40 nouveaux migrants installés depuis mardi de quitter les lieux

Ce vendredi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a donné 24 heures pour quitter les lieux (à partir de la réception de la décision) à 40 migrants, nouveaux demandeurs d’asile, arrivés -selon la requête du préfet et la décision de la juridiction- à partir du mardi 16 février au célèbre campement en phase d’évacuation de la Pointe Buzaré à Cayenne. Et ce sous astreinte théorique de 30 euros par jour en cas de non exécution de la décision. 241 personnes, en majorité syriennes et cubaines, avaient été recensées sur les lieux au 22 janvier dernier. Ambiance….