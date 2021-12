Éducation : la crise sanitaire a accentué les difficultés en Guyane 

Sous l’effet du Covid et des décisions politiques, les établissements scolaires de Guyane sont restés fermés plus longtemps que dans l’Hexagone depuis le début de la pandémie. Pourtant, ils accumulaient déjà nombre de difficultés avant la crise, qui se sont intensifiées. Premier confinement plus long, fermeture des établissements en mai-juin 2021, rentrée de septembre décalée de 15 jours… depuis deux ans, l’éducation n’a pas été épargnée par la pandémie en Guyane. Les fermetures ont été plus longues dans l’académie que dans l’Hexagone. « Pour certaines classes, il manque six semaines d’enseignement sur une année, on ne pourra les rattraper », constate…