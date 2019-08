9 août : Journée internationale des peuples autochtones

Chaque année le 9 août l’ONU consacre une « journée internationale » aux peuples minoritaires et menacés, les peuples autochtones. Selon les Nations Unies, les peuples autochtones comptent quelque 370 millions de personnes sur la Terre, réparties dans 90 pays et plus de 5000 cultures différentes. La Guyane compte six peuples autochtones amérindiens – Kali’na, Lokono, Paliku, Teko, Wayãpi et Wayana-, soit environ 10000 amérindiens.

Le thème de cette année porte sur l’Année internationale des langues autochtones 2019. « L’objectif est de souligner la nécessité cruciale de revitaliser, de préserver et de promouvoir nos langues ancestrales. En Guyane française, le dispositif des intervenants en langue maternelle et des classes bilingues autochtones en sont encore à leur balbutiement, tandis qu’à la ville frontalière brésilienne Oiapoque, nos frères et sœurs autochtones disposent depuis plusieurs années de leurs propres formations universitaires » dénonce l’Organisation des nations autochtones de Guyane (ONAG).

« A l’aune du prochain Sommet international des peuples autochtones annoncé par le Gouvernement français pour l’année 2020, nous attendons donc des réponses fortes de l’Etat à la hauteur de cet évènement, dans le respect des Accords de Guyane et de ses engagements devant la communauté internationale» rappelle l’ONAG. En effet l’une des revendications de l’Accord de Guyane porte sur la rétrocession de 400 000 hectares de terres. Il est aussi question de la création d’un office foncier des populations amérindiennes.

Journée des peuples autochtones à Javouhey (Mana)

Une initiative saluée par l’Onag. La cité Javouhey à Mana, organise par « ses propres moyens, et à leur image, la Journée internationale des peuples autochtones en toute indépendance.» Les célébrations se dérouleront à la salle polyvalente Awayulan de 8h à minuit. L’ouverture de la journée se fera par la marche au son du sanpula dans la ville de Mana.

Dans le cadre de la Journée des Peuples Autochtones, le Chef Coutumier René LIEUTENANT et son conseil coutumier, la communauté Amérindienne de la Cité Anne-Marie Javouhey de Mana, vous invitent le vendredi 9 août 2019 à la Salle Polyvalente AWAYULAN.

Les Journée des peuples autochtones à Cayenne

Du 9 au 11 août se tiendront les Journées des peuples autochtones organisées par la CTG. Cette 9e édition se déroulera sur la place des Palmistes à Cayenne et réunira une centaine d’artisans – dontTiwan Couchili – dans le village artisanal. Une performance artistique sera proposée par Aïma Opoya du village de Taluen avec la réalisation d’un grand ciel de case « Maluwana », objet symbolique issu de la culture Wayana. Nonobstant, les Journées des peuples autochtones organisées par la Collectivité Territoriale de Guyane ne font pas l’unanimité, notamment pour la Jeunesse autochtone (Lire Guyaweb du 08/08/2019 et consulter le programme).