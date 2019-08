[Programme] Journées des peuples autochtones

Les Journées des peuples autochtones débuteront le 9 août et se clôtureront le 11.

Cette 9e édition se déroulera sur la place des Palmistes à Cayenne et réunira une centaine d’artisans – dontTiwan Couchili – dans le village artisanal.

Une performance artistique sera proposée par Aïma Opoya du village de Taluen avec la réalisation d’un grand ciel de case « Maluwana », objet symbolique issu de la culture Wayana.

A noter que des tables rondes se tiendront autour de la question des langues autochtones, de l’engagement des femmes et de la jeunesse.

Nonobstant, les Journées des peuples autochtones organisées par la Collectivité Territoriale de Guyane ne font pas l’unanimité, notamment pour la Jeunesse autochtone.

En effet son porte-parole Christophe Pierre, également vice-président du Grand conseil coutumier, a déclaré ce mardi soir lors d’un débat dans le cadre de 2019, Année internationale des langues autochtones : » Ce ne sont pas les Amérindiens qui disent où ils vont marcher, c’est tous les autres. Ce ne sont pas les Amérindiens, les peuples autochtones qui disent ce qu’ils vont aborder, c’est tous les autres, les élus. Si on veut vraiment faire une Journée des peuples autochtones, ce sont les peuples autochtones qu’il faut aller voir. On le fait, c’est beaucoup plus modeste, moins visible, moins grandiose, mais c’est beaucoup plus proche de la réalité parce que c’est nous-même qui la faisons, avec tout ce qu’il y a en nous : notre souffrance et toute notre détermination. »

Programme de la 9 édition des Journées des peuples autochtones, du 9 au 11 août 2019

