Covid : fin de la Cellule interministérielle de Crise

Après plus de deux ans, la Cellule interministérielle de crise (CIC) installée en juillet 2020 par le préfet Patrice Latron pour reprendre en main la gestion de la crise du Covid en Guyane a tenu son dernier rendez-vous jeudi 15 septembre.

En lien permanent avec le Centre interministériel de crise (CIC) au ministère de l’Intérieur, place Bauveau à Paris, le préfet Patrice Latron, dépêché en urgence par le gouvernement, avait été nommé le 3 juillet 2020, pour une période d’un mois, directeur de crise afin de reprendre la main sur la gestion sanitaire du Covid-19 et de prêter main forte au préfet de l’époque Marc Del Grande et à Clara De Bort, actuelle directrice de l’Agence régionale de santé (ARS), tous deux ouvertement critiqués notamment par l’ancien député Gabriel Serville pour leur gestion « calamiteuse » de la crise sanitaire, économique et sociale qui touchait de plein fouet la Guyane. A cette époque, près de 6000 cas étaient avérés, 23 décès à déplorer, 131 patients hospitalisés et 26 personnes se trouvaient en réanimation.

Passant d’un rythme quotidien à hebdomadaire, ensuite une fois tous les quinze jours, cette CIC a associé les services de l’Etat, la préfecture, l’ARS, les centres hospitaliers de Guyane puis les élus, les socioprofessionnels et les représentants de la société civile.

Quant à la méthode Latron , elle était destinée à «apporter des synthèses quotidiennes en lien avec Paris» et visait à ce que «la population guyanaise soit la mieux informée possible sur la situation, sur les difficultés mais aussi les efforts importants que la République fait au profit de la Guyane.».

Après plus de deux ans de fonctionnement, la Cellule interministérielle de crise s’est donc réunie pour la dernière fois jeudi 15 septembre 2022 à la préfecture. Actuellement le niveau de circulation du virus est faible en Guyane. «Les indicateurs sont à un niveau relativement bas» a indiqué le dernier point épidémiologique régional de Santé Publique France (SPF) pour la semaine 36 (du 5 au 11 septembre) rendu public le 15 septembre.

Photo d’archive à la Une : la Cellule interministérielle de crise dirigée par le nouveau préfet Thierry Queffelec.

