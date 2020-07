Le directeur de crise : «Devant vous il y a une équipe de la République»

Nommé directeur de crise et dépêché en urgence par le gouvernement, le préfet Patrice Latron, arrivé mercredi en toute discrétion. reprend la main sur la gestion sanitaire du Covid-19. Il a pour mission de mettre « un cadre de gestion de cellule de crise interministérielle » à la sauce locale – mais sans les élus – , « de constater une baisse de l’épidémie » et de prêter main forte au préfet et la directrice de l’Agence régionale de santé, ouvertement critiqués pour leur gestion « calamiteuse » de la crise sanitaire, économique et sociale qui touche de plein fouet…