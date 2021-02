Couvre-feu, restaurants, bar, vente d’alcool à emporter : les nouvelles mesures de restrictions à compter du 27 février

En raison de l’amélioration de la situation sanitaire, un « allègement des mesures de restrictions » entrera en vigueur sur le territoire guyanais à compter de ce samedi 27 février, ont ainsi annoncé les autorités sanitaires.

Couvre-feu : alors que plusieurs voix se sont élevées (notamment le Mayouri Santé Guyane) contre le maintien du couvre-feu à 19h, les autorités sanitaires ont décidé de l’alléger voire même de le supprimer dans quelques communes de Guyane. Initialement prévu de 19h à 5h du matin depuis le 9 janvier et aussi strict le dimanche (du 24 janvier au 7 février), le couvre-feu s’appliquera désormais de 23h à 5h du matin, du lundi au dimanche. On rappelle que le couvre-feu n’a jamais été suspendu dans la grande majorité des communes guyanaises depuis le 24 mars 2020 et que donc la liberté fondamentale de circuler est entravée depuis près d’un an (!)

Restaurant : la restauration sur place est possible tous les jours jusqu’à 22h30, pour les communes soumises au couvre-feu. La facture de l’établissement fait office de justificatif de déplacement.

Bars : la grogne des tenanciers de bar regroupés en collectif a finalement été entendue. Fermés depuis le 16 janvier 2021, les bars pourront (enfin) rouvrir jusqu’à 22h30, « sous respect d’un protocole sanitaire imposant les mêmes mesures que pour les restaurants, et sous respect des horaires de couvre-feu pour les communes concernées » précisent les services de l’État qui rappellent que « la consommation doit être sur place uniquement et sans activité dansante. »

Vente d’alcool à emporter : encore maintenue, la vente d’alcool à emporter est désormais interdite de 20h00 à 6h00 du matin, au lieu de 18h00, pour les communes concernées par le couvre-feu.