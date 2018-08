Free déploie la 4G en Guyane

Fortement attendu, Free mobile commence le déploiement de ses antennes sur le territoire guyanais. C’est que révèle le site d’information Univers Free Box, spécialisé dans l’actualité de Free et sa Freebox.

“L’opérateur de téléphonie mobile Free est en train de déployer ses sites 4G en Guyane via les bandes 2600 MHz et 1800 MHz mais également en 3G sur les bandes 2100 et 900 MHz“ indique Univers Free Box, qui précise que « les supports sont au nombre de trois, ce qui présage ainsi d’un lancement des offres sur ce département ».

Une carte sur le site de l‘Agence nationale des fréquences (ANFR) et sur RNC mobile corrobore cette information : Kourou, Matoury et Saint-Georges de l’Oyapock sont les sites où Free déploie actuellement ses antennes.

Depuis novembre 2016, Free dispose de fréquences 4G en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à St Barthélemy, à St Martin, à La Réunion et à Mayotte.

En effet, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) avait délivré 10 autorisations d’utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz, attribuées aux lauréats qu’elle avait sélectionnés le 11 octobre 2016. Toutefois, Free Mobile n’avait pas obtenu la fréquence 800 MHz en 4G.

Le Groupe Iliad avait quant à lui déclaré « envisage(r) d’investir environ 100 millions d’euros afin de pouvoir déployer ses services sur ces territoires (Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ».

Le Groupe Iliad a le projet de proposer sur ces territoires « des offres simples, innovantes et à des prix attractifs au bénéfice des consommateurs, comme il l’a fait avec Free Mobile en métropole et de démocratiser ainsi l’usage du mobile en mettant fin aux discriminations tarifaires qui existent aujourd’hui en Outre-mer et que rien ne justifie » avait annoncé par communiqué Free Mobile.

Selon une étude de l’Insee, les prix des forfaits mobiles sont 60 % plus chers aux Antilles-Guyane par rapport à l’Hexagone.

Contacté par la rédaction de Guyaweb, l’opérateur Free n’a pas encore répondu à nos sollicitations sur la date et ses offres de lancement. A la Réunion où Free a débarqué depuis un peu plus d’un an, en juillet 2017, son offre de lancement avait créé la sensation avec un forfait à 9,99 €/mois comprenant 25 Go de data et 25 Go en roaming.

C’est un bon présage pour la Guyane compte tenu des offres des autres opérateurs mobiles comme Sosh, la low cost d’Orange, qui propose des forfaits à 24,99 €/mois et 34,99 €/mois avec appels illimités et 20 Go d’internet.