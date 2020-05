Incivilités, fêtes, violences urbaines et à l’encontre des forces de l’ordre pendant la seconde partie du confinement : la liste du préfet !

Dans l’affaire de la requête de la Ligue des droits de l’homme contre un arrêté du préfet portant mesures de prévention et restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 (voir ce lien), rejetée mercredi par la juridiction administrative s’agissant de toutes les villes principales de Guyane et des deux communes les plus touchées par le Covid-19 (Camopi et Saint-Georges de l’Oyapock), Guyaweb s’est procuré le mémoire en défense du préfet daté du 25 mai qui contient des informations d’intérêt général, révèle des chiffres et dresse une liste d’incivilités, de comportements à risques, de violences urbaines,…