« Les satellites, à quoi ça sert ? »

Tel est le thème du Mardi de l’Espace qui aura lieu à 18h30 ce 10 décembre à The Island à Cayenne.

« Téléphoner, naviguer sur le web, trouver son chemin, connaître la météo, mais aussi observer la Terre pour mieux la comprendre et la préserver, pour prévenir des catastrophes naturelles et sauver des vies ou encore explorer notre Univers… Les satellites et leurs applications sont au cœur de notre quotidien, au service de tous les secteurs d’activités… »

Cette 2e édition des Mardis de l’Espace sera animée par Marie-Anne Clair, directrice du Centre Spatial Guyanais de Kourou, et Charlotte Beskow, responsable de l’Agence Spatiale Européenne dans la ville spatiale.

L’entrée est libre et gratuite avec une consommation sans alcool offerte.