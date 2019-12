3e lancement de l’année pour Soyuz

La mission VS23 du lanceur Soyuz est prévue le 17 décembre indique la société Arianespace.

« A l’occasion de sa neuvième et dernière mission en 2019, la troisième cette année réalisée avec le lanceur moyen Soyuz depuis le Centre Spatial Guyanais, Arianespace effectuera un lancement multiple (…).

Le satellite COSMO-SkyMed Second Generation, pour l’Agence Spatiale Italienne et le ministère de la Défense italien, sera la charge utile principale de cette mission, qui mettra également en orbite le satellite CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Trois charges utiles auxiliaires seront aussi à bord de ce lanceur : ANGELS et EyeSat du Centre National d’Etudes Spatiales et OPS-SAT pour le compte de l’ESA ».

La mission VS23 de Soyuz est prévue mardi 17 décembre à 05h54mn (heure locale) depuis l’Ensemble de Lancement Soyuz situé à Sinnamary.