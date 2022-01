Un procès verbal d’audition de Sylvain Kereneur cité à l’audience…

Mardi 25 janvier 2022, la Chambre du conseil rendra sa décision : on saura alors si le dossier de meurtre de Camilla Marques Pereira est rouvert ou non. « La seule observation que je retiens, le parquet général l’a admis : les éléments en soi n’étaient pas stricto sensu des charges nouvelles mais plantaient le décor. », affirme Me Boris Chong-Sit. Le 30 juillet 2006 au matin, le corps de Camilla Marques Pereira était retrouvé à la décharge sauvage du Larivot, carbonisé. « Le réquisitoire du parquet général s’appuyait sur le PV (procès verbal) de l’audition de Sylvain Kereneur (au cours de l’affaire…