Un pacte tripartite pour relancer une filière pêche moribonde

Pour son deuxième jour de visite officielle en Guyane, le secrétaire d’Etat en charge de la Mer, Hervé Berville, a rencontré mercredi 3 mai les acteurs de la pêche et fait quelques annonces pour tenter de relancer une filière à l’arrêt et confrontée à de nombreuses difficultés : pêche illégale, infrastructures et flottes obsolètes, pénurie de main-d’oeuvre. Une convention tripartite entre l’Etat, le Comité régional des pêches et la Collectivité territoriale a été signée hier pour coucher sur le papier ces engagements. Une visite du point de débarquement de la Crik, du Marché aux poissons, du port du Larivot et…