Dernier vol d’Ariane 5 prévu le 4 juillet 

Le lancement programmé le 16 juin avait été ajourné en raison d’un problème technique.

« Suite au remplacement sur le lanceur Ariane 5 des trois lignes pyrotechniques à l’origine du report de VA261 et après la vérification de l’ensemble des lignes pyrotechniques, Arianespace a décidé de reprendre la campagne pour le lancement VA261 » a indiqué ce matin la société Arianespace.

« Le lanceur et les satellites Heinrich-Hertz et SYRACUSE 4B sont au Bâtiment d’Assemblage Final (BAF) en configuration stable et dans toutes les conditions de sécurité requises » et « la nouvelle date de lancement pour les satellites Heinrich-Hertz et SYRACUSE 4B est prévue le 4 juillet ».

La décision de reporter la 117e et dernière mission d’Ariane 5 initialement programmée pour le vendredi 16 juin avait été prise la veille, avant même le transfert du lanceur lourd en service depuis 1996 vers son pas de tir sur le Centre Spatial Guyanais de Kourou.

Dans le cadre de cette « der des ders » Ariane 5 doit placer en orbite deux satellites militaires de télécommunications, Heinrich-Hertz au profit du Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique et Syracuse-4B au profit de la Direction générale française de l’armement.