Ariane 5 : une « der des ders » franco-allemande

Après 27 ans au service du spatial, Ariane 5 effectuera sa dernière mission, la 117e , ce vendredi 16 juin à 18h26, heure locale, depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou.

Cette « der des ders » est une mission de télécommunications qui « contribuera à l’amélioration de la sécurité des communications militaires allemandes et française » indique le Centre Spatial Guyanais (CSG).

Sous la coiffe d’Ariane 5, les satellites militaires de télécommunications Heinrich-Hertz, au profit du DLR, le Centre allemand pour l’aéronautique et l’astronautique, et Syracuse-4B, au profit de la DGA, la Direction générale de l’Armement.

Pour ce dernier lancement d’Ariane 5, le CSG organise des animations depuis le 3 juin et jusqu’au 17 avec notamment des stands érigés aux marchés de Cayenne et de Saint-Laurent et dans les centres commerciaux. Les prochaines animations se dérouleront au centre commercial Montjoly-2 le 14 juin, à la plage de la Cocoteraie à Kourou les 16 & 17 juin ainsi qu’au marché de Saint-Laurent le 17 juin.

Un live Twitch est également prévu le 15 juin à 10h30 (heure de Guyane) et 15h30 (heure de Paris) afin d’assister au dernier transfert d’Ariane 5, qui quittera son bâtiment d’assemblage pour retrouver son pas de tir.

Enfin, pour assister en live à cette « der des der » d’Ariane 5, rendez-vous vendredi 16 juin sur la chaine Youtube d’Arianespace : https://www.youtube.com/@arianespace/streams

Ariane 5 en chiffres