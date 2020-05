Or de question dénonce l’ « acharnement de l’État pour faire entrer les multinationales »

Dans une conférence de presse, vendredi 1er mai, le collectif Or de question et l’association Trop Violans, font part de leur incompréhension face à l’avis favorable de la commission des mines concernant la concession Espérance et réitèrent leur opposition à la méga-industrie minière en Guyane. « Ce qui est insupportable dans cette situation, c’est la surdité de l’État avec la complicité de fonctionnaires zélés, carriéristes, certainement de passage qui semblent tout ignorer du passé des Guyanais, des luttes guyanaises, et qui semblent aussi ignorer que les Guyanais par le passé ont refusé ce que l’on appelle la grande braderie des terres…