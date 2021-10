On prend les mêmes et on recommence : nouvelle requête en référé liberté du syndicat des restaurateurs et hôteliers et de l’Union syndicale des opérateurs touristiques demandant la suspension de l’arrêté du 22 octobre du préfet !

Une nouvelle requête en référé-liberté a été déposée ce dimanche au tribunal administratif de la Guyane à Cayenne par le syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques de Guyane et l’Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane, représentés par l’avocate Me Christine Charlot, a-t-on appris de sources concordantes. En effet, en dépit de l’ordonnance du 22 octobre du juge Laurent Martin, président du tribunal administratif (voir ce lien) autorisant de fait la réouverture des bars et restaurants en raison de l’amélioration sanitaire et du pouvoir d’adaptation du préfet, en suspendant un arrêté du 15 octobre relatif aux mesures de freinage…